Un nouveau propriétaire pour Southampton

A la tête de Southampton depuis 2017, le milliardaire chinois Gao Jisheng laisse les rênes de Southampton. Celui qui possédait 80% du club a trouvé un accord pour le vendre contre 120 millions d'euros selon Sky Sports. Ainsi, Dragan Solak qui dirige United Group, une entreprise de télécommunication dans les Balkans a repris le club dans le but de créer une holding comme le font Red Bull ou le City Group.

L'homme d'affaires Serbe par l'intermédiaire de Sport Republic va donc apporter un nouveau souffle aux Saints. Le club a confirmé dans un communiqué ce changement de direction : «le Southampton Football Club peut aujourd'hui confirmer que Sport Republic a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans le Southampton Football Club. Sport Republic est une société d'investissement dans l'industrie du sport et du divertissement. Ils ont racheté la participation du club détenue par M. Gao et travailleront en partenariat avec Katharina Liebherr qui conserve sa participation minoritaire. Tous les membres de la communauté de Southampton souhaitent souhaiter bonne chance à M. Gao et à sa famille pour leur avenir.»

A new era at #SaintsFC 😇



We can confirm that Sport Republic has completed the acquisition of a controlling stake in Southampton Football Club.