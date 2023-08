PSG, AS Roma : visite médicale pour Leandro Paredes

La suite après cette publicité

Leandro Paredes va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain cet été alors qu’un accord a été trouvé entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de l’AS Roma, comme nous vous le révélions dernièrement. Et selon nos toutes dernières informations, le milieu de terrain argentin a même commencé à passer une partie de sa visite médicale à Rome ce lundi.

Le joueur de 26 ans la poursuivra donc ce mardi avec la formation transalpine. Pour rappel, après son départ de Boca Juniors, Leandro Paredes avait rejoint l’AS Roma une première fois en prêt avant de rallier la capitale italienne de façon définitive. Enfin, nous pouvons vous confirmer le prix du transfert de l’Argentin qui avoisinera les 2 millions d’euros (plus deux millions de bonus facilement atteignables).