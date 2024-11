Le Real Madrid met un coup de pression à Kylian Mbappé

Les temps sont durs pour Kylian Mbappé. La bienveillance et la patience des premières semaines de compétition ont peu à peu disparu à Madrid, laissant place aux premiers doutes et aux premières critiques contre le Bondynois. L’attaquant tricolore, qui n’a pas marqué lors des quatre dernières rencontres de son équipe, récolte ainsi des réprimandes assez fortes dans les médias espagnols. Certains journaux ibériques évoquaient même un agacement de certains joueurs madrilènes, lassés de voir KM9 pas assez impliqué défensivement notamment.

Du côté du Real Madrid, on se dit plutôt confiant. Florentino Pérez est toujours convaincu des qualités de l’attaquant qu’il a tant attendu, alors que Carlo Ancelotti est lui aussi persuadé qu’il parviendra à montrer son meilleur niveau, et qu’il formera un duo d’exception avec Vinicius Jr. Mais l’entraîneur italien et les grosses têtes du Real Madrid ont aussi demandé quelque chose d’important à Mbappé.

Mbappé doit endosser un nouveau costume

Comme l’indique Relevo, le Real Madrid souhaite que Kylian Mbappé devienne un leader, un des patrons du vestiaire. Ancelotti estime qu’en interne, il n’y a pas de joueurs références dans le vestiaire, suite à certains départs notamment. Un constat partagé par la direction. Florentino Pérez a ainsi demandé à l’entraîneur italien de pousser Mbappé à prendre ce rôle de taulier, et l’entraîneur a déjà transmis tout ça au joueur.

Le média explique d’ailleurs que le Real Madrid a l’intention de donner le numéro 10 à Mbappé une fois Modric parti ; un numéro lourd de poids et symbolique. Ancelotti est aussi convaincu que le niveau du jeu du Français va progresser, et qu’il va aussi faire mieux dans les tâches défensives, ce qui lui donnera plus de légitimité pour être vu comme un leader. La balle est dans le camp du Kyks…