OL : la mise au point musclée de Laurent Blanc sur Rayan Cherki

La nouvelle star. À 15 ans, Rayan Cherki avait déjà tout d'un grand. Talentueux et prometteur, le jeune homme né en 2003 était suivi par les fans comme les journalistes, les observateurs et les agents. Tous pratiquement prédisaient un bel avenir au joueur formé à Lyon. Ses débuts au niveau professionnel étaient attendus. Ils ont eu lieu le 19 octobre 2019 face à Dijon. Lancé par Rudi Garcia, il avait joué 8 minutes. Depuis, le natif de Lyon a vécu beaucoup de choses, lui qui n'est pas forcément au niveau où il espérait après des temps de passage records au sein des catégories jeunes. Précoce, il avait été régulièrement surclassé et cela n'avait pas été dérangeant tant il semblait à son aise.

Mais à présent, cela paraît un peu plus difficile. Sous les ordres de Rudi Garcia, Cherki a disputé 43 rencontres toutes compétitions confondues lors des saison 2019-20 et 2020-21. Mais il avait été seulement 12 fois titulaires (7 buts et 6 assists). C'est d'ailleurs avec l'ancien coach de l'OM qu'il a le plus joué, lui qui avait été bon face à Nantes en Coupe de France le 18 janvier 2020. Ce jour-là, il avait inscrit un doublé pour ce qui est certainement l'un de ses meilleurs matches à Lyon. Avec Peter Bosz, ce footballeur polyvalent a eu un peu de temps de jeu à se mettre sous la dent mais sans forcément être considéré comme un élément essentiel dans le onze.

Les entraîneurs passent, la situation ne change pas

Lors de la première saison du Néerlandais, en 2021-22, Cherki est apparu à 20 reprises dont 6 fois en tant que titulaire (2 buts, 2 assists). Il faut toutefois rappeler qu'il a été blessé et qu'il a manqué une bonne partie de la deuxième partie de saison. Malgré cela et le fait qu'il n'ait pas encore été à la hauteur des espoirs placés en lui, l'OL voulait absolument le faire prolonger. Sous contrat jusqu'en 2023, Rayan Cherki a pris son temps. Mais il a finalement paraphé un nouveau contrat le 18 août dernier. Lié aux Gones jusqu'en 2024, avec la possibilité de rempiler pour une année supplémentaire, soit jusqu'en 2025, il était aux anges.

««Je suis très heureux de prolonger mon contrat avec mon club formateur qui est aussi celui de mon cœur et de ma ville. On avait pris la décision d’attendre que je revienne pleinement de ma blessure pour avancer concrètement dans les discussions. Mais j’avais cette envie de continuer à grandir avec l’OL et de rendre au club tout ce qu’il m’a déjà apporté à travers cette signature». Mais il n'en a pas eu trop l'occasion. Remplaçant dans l'esprit de Peter Bosz, il a joué toutefois 9 rencontres au début de saison. Mais il n'avait été titularisé qu'une seule fois, lui qui avait notamment délivré 3 assists.

Un talent made in OL sur le banc

Un joker de luxe pour l'OL. Mais le joueur avait rapidement mis les choses au clair en sélection avec les Espoirs en septembre dernier. « Non, je ne pense pas être un joker. Je peux être satisfait mais il faudrait que je puisse réaliser ça sur quatre-vingt-dix minutes. J'espère qu'en club je pourrai le faire.» Un message entendu par Bosz qui lui avait donc offert sa seule et unique titularisation face à Lens le 2 octobre (défaite 1-0). Mais le joueur, qui avait avoué qu'il préférait jouer au poste de numéro 10, n'avait pas été à son avantage. Il n'avait pas fait de différences. Une occasion ratée par Cherki, auquel on a souvent reproché d'en faire un peu trop avec le ballon sans forcément que cela soit nécessaire.

Le joueur de 19 ans espérait repartir du bon pied sous les ordres de Laurent Blanc, dont le bilan a été défendu par Anthony Lopes (voir vidéo). Mais Cherki a été vite calmé quand le coach a annoncé lors de sa présentation qu'il compterait surtout sur les anciens pour sortir Lyon de la crise. C'est donc du banc qu'il a vécu les matches face à Rennes et Montpellier. Puis, il est entré en jeu face Lille (4 minutes) avant d'avoir un peu plus de temps de jeu à Marseille. A l'Orange Vélodrome, il est entré en jeu 14 minutes à la place de Maxence Caqueret. Il a tenté d'apporter de la percussion et du peps. Mais il n'a pas été brillant, lui qui a perdu quelques ballons.

Un crack qui pose question

Vendredi soir, c'est du banc qu'il a débuté la dernière rencontre avant la trêve face à Nice. Il est entré en jeu à la 77e à la place de Toko Ekambi. Le joueur né en 2003 a été plutôt intéressant alors que son cas commence donc à poser question. D'autant que l'objectif était qu'il passe un cap cette saison basée sur l'ADN OL. Ce que possède Cherki. Mais avec l'urgence de la situation, il est difficile pour Laurent Blanc de l'utiliser plus. Le technicien tricolore attend d'ailleurs plus de sa part. Lyon certainement aussi. Près de trois mois après sa prolongation de contrat, Rayan Cherki, qui est un peu plus critiqué sur les réseaux sociaux, ne joue pas autant qu'il le souhaite.

Rester sur le banc ne lui permettra pas d'engranger de l'expérience pour passer ce cap qu'il peine à franchir. A son âge, Karim Benzema, de passage hier soir à Lyon pour présenter son Ballon d'Or, était déjà titulaire à l'OL. Alors il est impossible et même mal venu de comparer les deux hommes bien sûr, mais Cherki espérait certainement imiter son aîné en rayonnant sous le maillot lyonnais. Il devra se poser les bonnes questions, lui dont l'avenir devrait de nouveau faire parler puisqu'il sera à un an de la fin de son contrat en juin 2023. Un prêt cet hiver pourrait être une bonne solution pour qu'il enchaîne et engrange des minutes essentielles pour son apprentissage. Mais il est difficile d'imaginer Lyon le lâcher.

Laurent Blanc veut l'aider

Questionné au sujet de Cherki en conférence de presse après le nul face à Nice, Laurent Blanc a confié : «il a été bon. Il avait des soucis personnels. J'avais parlé avec lui, il m'avait certifié qu'on pourrait compter sur lui. Je suis content car c'est un garçon qui est pétri de qualités mais qui ne fait pas toujours les efforts au bon moment, au bon endroit. Dieu sait qu'il faut se prendre la tête avec lui mais ce n'est pas un problème. Je me la prendrai avec lui sans problème parce que c'est un joueur de talent».

Il a conclu ainsi : «vous savez les jeunes c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui mérite de l'attention, comme tous les autres joueurs. C'est un joueur qui des qualités que d'autres n'ont pas (...) On attend tous qu'il explose. J'espère. Je ne pense pas être plus forts que les autres (ses anciens entraîneurs, ndlr) mais on va être attentif à ça». Rayan Cherki est prévenu, Laurent Blanc ne va pas le lâcher d'une semelle.