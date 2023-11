Équipe de France : tensions internes autour de Kylian Mbappé ?

Le patron, c’est lui. Que ce soit au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, Kylian Mbappé est bien plus qu’un simple joueur. De son rendement sur le terrain à son influence en dehors des pelouses, l’international français (72 sélections, 42 buts) ne laisse personne insensible. Il suffisait d’ailleurs de voir l’impatience créée autour de sa prise de parole, lui qui ne s’était plus prêté à l’exercice des conférences de presse depuis le 15 juin dernier. Nommé capitaine des Bleus depuis la retraite internationale d’Hugo Lloris, l’attaquant parisien était donc logiquement attendu de pied ferme, ce vendredi, en marge de la rencontre face à Gibraltar, comptant pour les qualifications à l’Euro 2024.

Un capitaine silencieux… et très écouté !

Pourtant, face aux journalistes et malgré un silence assourdissant de plusieurs mois, le Tricolore de 24 ans a fait le show. Mêlant humour, tranquillité et fermeté, l’ancien Monégasque a passé ce nouveau test avec brio. Réputé pour être un bon communicant, Mbappé l’a une nouvelle fois prouvé. Une volonté de partager le leadership pour justifier son mutisme. Le pays avant le club. Le collectif avant son avenir. Tous les ingrédients étaient au rendez-vous. De quoi, presque, oublier que le numéro 7 des champions de France en titre reste un joueur à part. Oui mais voilà, son influence, aussi grande soit-elle, n’est plus à prouver. Sous le maillot francilien et/ou avec la tunique tricolore, le droitier d’1m78 a une voix qui compte, peut être plus que les autres.

Interrogé sur ce pouvoir présumé de son protégé, Didier Deschamps préférait toutefois en rire. «Vous êtes sérieux sur la relance ? (influence sur les choix, ndlr) Bon d’accord.. La relation est très bonne entre nous deux et elle est très bonne pour le collectif. Il a cette responsabilité d’engager l’ensemble du groupe en tant que capitaine. C’est quelque chose qui ne lui pèse pas. Il prend du plaisir. C’est un rôle qu’il apprécie car il a cette capacité à faire l’unanimité, comme Antoine. Une influence sur mes choix ? Il n’y vient même pas ! Il est joueur, mais à aucun moment lui ou un autre me dit 'lui devrait jouer’ oui 'lui devrait pas jouer», assurait, à ce titre, le sélectionneur français. Une sortie médiatique tranchée qui ne diminuera, cependant, pas le poids prégnant que peut avoir le champion du monde 2018.

Une trop forte influence à l’origine de tensions ?

Dans cette optique, L’Equipe revient, dans son édition du jour, sur les longues négociations de la nouvelle charte des droits à l’image. L’occasion pour le quotidien français de rappeler la grande influence de Kylian Mbappé avec les Bleus. Et pour cause. Si de nouvelles règles ont finalement été édictées, ces changements sont, en premier lieu, lié à la pression mise par le joueur de 24 ans ces derniers mois. Le média précise, par ailleurs, que les prises de parole et/ou de position de l’intéressé demeurent plus que jamais écoutées et sont «souvent craintes à la FFF et par le staff de l’équipe de France». Concernant les droits à l’image, L’Equipe apporte alors de nouvelles informations…

Si Kylian Mbappé avait été le premier à monter au créneau et son clan a été ensuite acteur central des négociations avec la FFF avant la signature d’un nouvel accord, cette réalité n’aurait, en revanche, pas été du goût de tous autour des Bleus. Ainsi, l’entourage de joueurs cadres de l’équipe de France n’aurait pas manqué de souligner, par la suite, que les changements qui avaient été décidés favorisaient, avant tout, le numéro 10 des vice-champions du monde en titre. Une influence remarquée qui pourrait donc être à l’origine de quelques tensions ou désaccords au sein du groupe France. Une chose est sûre, avant de défier Gibraltar, ce samedi à 20h45, puis la Grèce, mardi prochain, Kylian Mbappé prouve une nouvelle fois que son statut de joueur hors norme, cadre d’un club destiné à remporter la Ligue des Champions et capitaine d’une sélection aux ambitions débordantes, ne peut laisser de marbre.