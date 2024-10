18 mois de prison avec sursis requis contre John Valovic-Galtier

Daniel Comolli, John-Valovic Galtier et six autres agents et intermédiaires étaient convoqués au tribunal correctionnel de Marseille pour une affaire de commissions versées à de vrais-faux agents. Les peines requises par le procureur de la République Jean-Yves Lourgouilloux ont été communiquées. Le parquet de Marseille requiert notamment 18 mois de prison avec sursis et 200 000 euros d’amende à l’encontre de John Valovic-Galtier, le fils adoptif de Christophe Galtier. Il s’agit de la peine la plus lourde dans ce procès.

Pour son ex-associé chez Score Agencies David Venditelli, le ministère public requiert un an de prison avec sursis et 100 000 euros d’amende, 10 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d’amende contre Jérémie Sutter, 8 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d’amende et un an d’interdiction d’exercice à l’encontre d’Alexandre Bonnefond, 6 mois de prison avec sursis, 5 000 euros d’amende et six mois d’interdiction d’exercer pour Tristan Sauzon, et 3 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d’amende contre David Wantier. Le réquisitoire est moins lourd pour Damien Comolli, l’actuel président de Toulouse, et Emmanuel Desplats. Les peines requises sont respectivement de 20 000 et 10 000 euros d’amende.