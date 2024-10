Daniel Comolli, John-Valovic Galtier et six autres agents et intermédiaires convoqués au tribunal de Marseille

Ce lundi, un procès impliquant huit agents, intermédiaires et dirigeants de club français se déroulera au tribunal correctionnel de Marseille. D’après L’Équipe, le patron du Toulouse FC Damien Comolli, le directeur sportif d’Auxerre David Wantier et l’ancien directeur général de Dijon Emmanuel Desplats sont prévenus. Tout comme John-Valovic Galtier (fils adoptif de l’ancien entraîneur du PSG), son ex-associé chez Score Agencies David Venditelli, le patron de cette agence Alexandre Bonnefond, le conseiller sportif Jérémie Sutter et Tristan Sauzon, agent licencié. Les chefs d’accusation sont les suivants : « faux », « usage de faux », « escroquerie en bande organisée », « exercice de l’activité d’agent sportif sans licence ».

John-Valovic Galtier et David Venditelli sont également accusés de « blanchiment aggravé ». Le parquet leur reproche d’avoir participé « à un système consistant à permettre à des personnes ne pouvant le faire, faute de licence, de mettre en relation des joueurs ou entraîneurs à des clubs, sous couvert d’agents licenciés servant de prête-noms », entre 2018 et 2023. Les faits concernent de nombreuses transactions à Ajaccio, Metz, Dijon, Grenoble, Lens, Nice, Nantes ou encore Toulouse. Valovic-Galtier serait le principal protagoniste de toutes ces transactions, alors qu’il ne dispose pas d’une licence FFF pour exercer la profession d’agent de joueurs. La signature de son père, Christophe, à Al-Duhail (D1 qatarienne), est aussi sous les radars. Les pratiques de Valovic-Galtier ont été dénoncées par Jean-Pierre Bernès, agent de Didier Deschamps, au parquet de Nice en octobre 2021. Bernès ciblait notamment le transfert d’Andy Delort de Montpellier à Nice, mais les investigations ont finalement révélé des pistes plus importantes. Ce à quoi l’affaire a été transférée au parquet de Marseille. Les huit personnes seront convoquées jusqu’à ce mercredi 30 octobre inclus.