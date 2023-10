OL - Clermont : dépités, les Lyonnais sont au pied du mur

L’Olympique Lyonnais a concédé une nouvelle défaite à domicile contre Clermont ce dimanche soir pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1 (1-2). Un revers d’autant plus douloureux qu’il permet aux Clermontois de repasser devant les Rhodaniens qui retrouvent leur place de lanterne rouge du championnat. Les Lyonnais sont logiquement apparus dépités après ce nouveau résultat très décevant, à l’image de Jake O’brien. Le défenseur central irlandais s’est d’ailleurs confié au micro du diffuseur de la rencontre. «On est très, très déçu. On a pris deux buts en première période et ensuite ça a été très difficile de revenir. On a eu la possession mais si on ne se crée pas d’occasions, c’est décevant. Il fallait être plus clinique à la fin, mettre plus d’intensité. Maintenant on doit tous travailler ensemble pour revenir plus fort», a-t-il notamment lâché.

Même son de cloche pour Anthony Lopes qui est, lui aussi, revenu sur ce nouveau coup dur pour l’OL. «On démarre très mal. C’est une situation où on sait qu’on ne doit pas être en dilettante. Je veux revoir la situation du premier but, ça nous met la tête dedans et on prend le deuxième but, c’est très compliqué. C’est général, depuis des années, nous n’avons pas connu cela, c’est qu’avec des joueurs de caractère qu’il faut s’en sortir», a rappelé le gardien rhodanien avant de lancer un message d’espoir aux supporters lyonnais : «on fait que des choses très mauvaises. On doit s’en sortir ensemble, voilà.» Une réponse est en tout cas attendue sur le terrain, et ce dès le weekend prochain au Vélodrome pour le choc des Olympiques contre le club phocéen. Affaire à suivre donc…