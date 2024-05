OL : Pierre Sage réagit à son absence aux Trophées UNFP

Il était le grand absent des nommées aux Trophées UNFP 2024, une cérémonie qui récompensera les meilleurs acteurs de la saison de Ligue 1 et de Ligue 2. Parmi les nommés, Luka Elsner (Le Havre), Luis Enrique (PSG), Paulo Fonseca (Lille), Franck Haise (Lens) et Éric Roy (Brest) se disputeront le titre de meilleur entraîneur de la saison 2023-24. Et malgré son exploit d’avoir permis à l’OL de passer de lanterne rouge à concurrent pour une place européenne depuis son arrivée le 30 novembre dernier, Pierre Sage n’en fait pas partie.

La suite après cette publicité

Mais le technicien rhodanien n’y a pas prêté d’importance. «Est-ce que je m’attendais à être nommé ? Pas du tout. Vous savez, j’ai une relation très particulière avec les statistiques individuelles et les classements individuels. C’est quelque chose qui ne m’interpelle pas du tout au final. Ça a fait un peu de bruit, on m’a dit que c’était relatif au fait que je n’étais pas là au début de saison et que je n’avais pas le diplôme. Je félicite les coachs retenus. Mais il faudra m’expliquer ce que c’est d’être le meilleur entraîneur. Quand on élit le meilleur entraîneur sans avoir assisté à une de ses séances alors que le métier d’entraîneur dit qu’il faut entraîner, ça me questionne», a-t-il lâché en conférence de presse.