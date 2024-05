OL : Pierre Sage fait une grosse mise au point sur les indésirables

Depuis la fin du mercato d’hiver, l’Olympique Lyonnais reste sur une excellente dynamique et peut maintenant croire à une qualification en Coupe d’Europe, avant un choc à Lille, lundi soir (21 heures). Sur les dix derniers matches de Ligue 1, le club rhodanien est tout simplement le meilleur club du championnat, avec 7 victoires, 1 nul et 2 défaites concédées, grâce à une arrivée gagnante de Pierre Sage sur le banc rhodanien, mais aussi grâce à un mercato ambitieux. Cependant, la grosse concurrence après l’arrivée des recrues hivernales n’a pas profité à tout le monde.

Pierre Sage salue l’implication des joueurs écartés

Dejan Lovren, Mahamadou Diawara, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Saël Kumbedi dans une moindre mesure ou encore la recrue hivernale Adryelson. Ils sont cinq, voire six à être dans la case qu’on appelle cruellement celle des indésirables. Jusqu’à présent très discret sur le sujet, Pierre Sage a profité de la fin de saison pour faire le point sur cette liste de joueurs qui n’ont quasiment pas ou plus de temps de jeu à l’Olympique Lyonnais. Et le manager lyonnais a d’abord souhaité les encenser.

«Ce sont des joueurs qui ont leur importance dans la semaine, ils aident les autres pour préparer les matches. C’est un critère pour composer le groupe, par rapport aux affinités, aux équilibres et autres aspects qui font qu’un groupe soit vivant. Ils n’ont pas la récompense au bout de disputer une rencontre, mais ils sont heureux et ils font partie de l’aventure. Il est important qu’ils soient très compétitifs pour avoir un haut niveau d’intensité», a-t-il d’abord expliqué en conférence de presse.

Pierre sage reconnait que «le banc tourne très peu»

Avant de donner une explication plus lucide sur la raison de leur absence au sein du groupe lyonnais. Le coaching a été décisif dans plusieurs matchs. Parfois, les changements effectués par les remplaçants ont eu un impact significatif, ce qui démontre leur valeur, a-t-il assuré à propos de son coaching gagnant, ces derniers temps. «Le banc tourne très peu, mais ce n’est pas un statut définitif, mais c’est vrai que c’est assez régulier. C’est lié à l’équilibre des postes».

«Pour moi, ils font partie de l’équipe et ils sont aussi importants que les autres. C’est le jeu, on a 24 joueurs de champs et trois gardiens de buts. Tous nos joueurs sont valides, cela nous laisse des options. Il faut qu’ils s’accrochent, car les temps peuvent être longs». Alors qu’il reste trois matches de Championnat contre le LOSC, lundi soir, puis à Clermont et contre Strasbourg, leur temps de jeu ne devrait pas évoluer d’ici là, alors que la course à l’Europe est dans sa dernière ligne droite. Sans compter sur la finale de Coupe de France qui arrivera le 25 mai prochain, contre le PSG.