OL : Adryelson, c’est quoi le problème ?

C’était une promesse de John Textor. Grâce à son Eagle Group, le président américain de l’Olympique Lyonnais avait ramené cet hiver le gardien Lucas Perri (26 ans) et le défenseur central Adryelson (25 ans), deux Brésiliens du club brésilien de Botafogo, qui ont signé pour quatre ans et demi jusqu’en juin 2028. Et si le portier de 1m96 est déjà validé par les supporters lyonnais après ses belles performances en Coupe de France, la situation est bien plus compliquée pour son collègue Adryelson.

Adryelson avait l’ambition d’apporter de la solidité

Arrivé cet hiver contre 3,5 M€, le défenseur central était pourtant prêt à s’y imposer. «Je suis très content et très motivé par ce nouveau défi. Quand j’ai découvert l’offre de Lyon, je n’arrivais pas à y croire. C’est un immense club, dans lequel beaucoup de Brésiliens ont joué. (…) Mes atouts sont la vitesse, la solidité, la technique et la détente. Les supporters peuvent s’attendre à me voir montrer de l’envie et de la détermination. Je vais apprendre beaucoup à Lyon, mon objectif est de gagner une place de titulaire», confiait-il lors de l’officialisation de son transfert.

Et il faudra attendre le déplacement au Havre pour le voir disputer sa première minute de jeu (1-3). Des premiers pas qui avaient pourtant été appréciés par Pierre Sage. «Adryelson est très agressif. Il amène quelque chose à l’entraînement, c’est-à-dire que ses partenaires vont devoir jouer et construire des choses en fonction de ses caractéristiques, et c’est intéressant pour la progression des uns et des autres». Lancé ensuite dans le grand bain pour sa première titularisation contre Bergerac (N2) en Coupe de France, le jeune brésilien de 25 ans a déçu dans la défense à trois. Averti à la 4e minute, il a ensuite manqué de sérénité et a d’ailleurs été remplacé à la mi-temps.

Loin dans la hiérarchie des défenseurs

Et depuis, mis à part cinq petites minutes de jeu contre l’OM (1-0), rien de plus. Seulement 51 minutes de jeu depuis son arrivée. Rien de grave jusque-là, puisqu’il y a toujours un temps d’adaptation logique pour un joueur venant d’un environnement étranger et que Pierre Sage semble déjà compter sur Clinton Mata, Jake O’Brien et Duje Caleta-Car dans sa hiérarchie. Certaines sources évoqueraient des défaillances techniques lors des entraînements et expliqueraient sa mise à l’écart du groupe lors de la qualification contre Strasbourg, en quarts de finale de Coupe de France.

Contre le RC Lens, Adryelson était de retour dans le groupe, mais n’a pas pu entrer en jeu lors de la débâcle de son équipe (0-3). Selon les informations du Progrès, Dejan Lovren, dans un rôle de suppléant, aurait même repris un temps d’avance sur le Brésilien dans la hiérarchie. Du côté de l’Olympique Lyonnais, c’est silence radio à propos du joueur lors des conférences de presse ou des communiqués. Retenu dans le groupe pour aller à Lorient ce samedi (17h), Adryelson pourrait enfin entrer en jeu pour la première fois depuis plus d’un mois.