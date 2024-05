OL : les mots forts de Pierre Sage sur la finale de Coupe de France

Après un début de saison chaotique, l’OL a totalement renversé la vapeur. Auteur d’une remontée formidable depuis décembre sous l’impulsion de Pierre Sage, le club rhodanien va même vivre une fin de cuvée 2023-2024 haletante. Encore en course en championnat pour accrocher une place en Europe l’an prochain, les Gones vont également disputer une finale de Coupe de France contre le PSG le 25 mai prochain à Lille. Et dans le Nord, les hommes de Pierre Sage comptent remporter un premier trophée depuis 2012 et non pas un ticket européen pour la saison prochaine.

La suite après cette publicité

C’est en tout cas ce qu’a affirmé le coach de 44 ans en conférence de presse ce samedi, à deux jours d’un déplacement à Lille en Ligue 1 : «avant Nantes, il restait sept matches et une quinzaine de points nous aurait emmené à 50 points. En ce qui concerne nos objectifs jusqu’à la fin de la saison, il nous reste maintenant trois matchs et nous devons en remporter au moins deux pour espérer quelque chose. Plus tôt, nous accumulerons des points, mieux ce sera. Au-delà de la qualification, la finale apporte du prestige à notre club. On va jouer avec l’idée de remporter un titre et de ne pas obtenir une qualification.» Le message est passé.