Coupe de France : l’OL sort Strasbourg aux tirs au but et file en demi-finale

Coup d’envoi de ces quarts de finale de la Coupe de France avec un enthousiasmant OL-Strasbourg en guise d’apéritif. Dans une dynamique formidable depuis quelques semaines (10 victoires sur les 12 derniers matchs toutes compétitions confondues), les Gones ont fait de cette compétition le grand objectif de cette fin de saison. Preuve en est, Sage alignait son équipe type du moment où seul Lopes cédait sa place dans le but à Perri. Pour le Racing, la donne est complètement inverse. Les Alsaciens n’ont pas remporté une seule des 6 dernières rencontres de championnat et ne se présentaient pas en confiance.

global 63 Possession 37 54 Duels gagnés 46 88 Passes réussies 82

D’autant que le Groupama Stadium avait décidé de se revêtir de ses habits de lumière ce soir. L’ambiance rappelait les grandes heures passées de ce stade pour pousser une équipe à partir à l’attaque. Sans doute enivré par les encouragements de ses supporters, l’OL démarrait fort avec deux situations de Benrahma (6e), préféré à Cherki, et surtout Caqueret (8e) mais les deux hommes n’attrapaient pas le cadre. Ce temps fort ne durait pas vraiment et Strasbourg en profitait pour sortir de son camp, à défaut de se montrer dangereux. Ce fut le même scénario jusqu’à la pause d’ailleurs. Un vrai match de coupe.

Benrahma a eu une balle de match au bout du pied

A un rythme très engagé, les deux équipes se rendaient coup pour coup, sans parvenir à mettre à mal la défense adverse. La domination était tout de même lyonnaise et face à l’apathie offensive de son équipe, Patrick Vieira profitait de la pause pour faire entrer Diarra à la place d’Angelo, trop discret. Malgré cette entrée, l’OL appuyait sur le champignon et accentuait sa pression. Lacazette n’obtenait pas de penalty (46e) et Caqueret, pourtant en très bonne position, frappait au-dessus (51e). L’enroulée de Benrahma ne faisait pas mieux (53e), alors que son corner rentrant trouvait le poteau (56e).

Les minutes s’égrenaient et ce n’est pas la sortie sur blessure (sans doute légère) de Lacazette à la place d’Orban (67e) qui allait arranger les choses. La fin de match devenait agitée avec de belles situations de part et d’autre (Diarra 75e, Mwanga 79e, Orban 81e et O’Brien 86e). Benrahma pensait même éviter la séance des tirs au but mais sa tentative était contrée in extremis (84e). Les dernières offensives très intenses ne donnaient rien pour offrir la séance fatidique. L’heure pour Perri de briller et suppléer son attaque. Le Brésilien arrivé de Botafogo cet hiver repoussait la première tentative de Delaine, et voyait Perrin, cinquième tireur, frapper au-dessus (0-0, 4-3 t.a.b.). L’OL est en demi-finale.