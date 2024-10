Atlético de Madrid - Lille : les compositions officielles

Le LOSC va-t-il s’offrir le deuxième club madrilène ? Après s’être incliné à Lisbonne contre le Sporting (0-2), Lille a réussi l’exploit de battre le Real Madrid (1-0) et va tenter, ce soir, de réitérer face à l’Atlético de Madrid au Metropolitano. De leur côté, les Colchoneros ont battu Lepizig (2-1) mais se sont lourdement inclinés sur la pelouse du Benfica ensuite (4-0). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

La suite après cette publicité

Pour ce match, l’Atlético de Madrid se présente en 4-4-2 losange avec Oblak dans les buts derrière Molina, Witsel, Gimenez et Galan. Koke est accompagné de De Paul et Gallagher au milieu de terrain tandis que Griezmann est en soutien de Sortloth et Julian Alvarez. En face, le LOSC démarre en 3-4-3 avec Chevalier dans les cages et une défense à trois Touré-Mandi-Alexsandro. Meunier et Gudmunsson gèrent les couloirs tandis qu’André et Mukau sont dans le cœur du jeu. Enfin, Bayo, seul en pointe, est accompagné de Fernandez-Pardo, première titularisation avec les Dogues, et Cabella. Jonathan David et Zhegrova démarrent donc sur le banc.

Les compositions officielles :

Atlético de Madrid : Oblak - Molina, Witsel, Gimenez, Galan - De Paul, Koke, Gallagher - Griezmann - Sorloth, J.Alvarez

Lille : Chevalier - Touré, Mandi, Alexsandro - Meunier, André, Mukau, Gudmunsson - Fernandez-Pardo, Bayo, Cabella

La suite après cette publicité

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Un but de Jonathan David face à l’Atletico peut vous rapporter jusqu’à 435€.