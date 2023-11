L’affrontement houleux entre Eric Bailly et l’un de ses coéquipiers à Besiktas

Dimanche, la 11e journée de Süper Lig entre l’Antalyaspor et le Besiktas ne s’est pas passé comme prévu pour les visiteurs, battus (3-2). Si la défaite fait mal pour les hommes d’Hari Vukas, c’est surtout la manière et les échauffourées qui ressortent. Avant la pause, Eric Bailly a été aperçu en train de se disputer avec Tayfur Bingöl.

L’Ivoirien, visiblement très remonté contre son coéquipier, fonce à grands pas vers le milieu de terrain et lui tire le maillot pour le retourner et lui glisser quelques mots. Une scène tendue qui forcera l’entraîneur du Besiktas à sortir les deux hommes dans la foulée. Pire, le club turc s’incline en encaissant trois buts au retour des vestiaires. Après la rencontre, l’ancien défenseur de l’OM s’est excusé sur Instagram : «La tension compétitive nous pousse vers un meilleur succès et c’est ce qu’on veut. On veut tous gagner et on veut le meilleur. Je m’excuse pour mon entraîneur, mes coéquipiers et toute la famille du Besiktas pour mon erreur. On garde la tête haute et focus sur la prochaine rencontre».