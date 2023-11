Gareth Bale de retour à Tottenham

Non, Gareth Bale n’a pas décidé de rechausser les crampons. Retraité des terrains depuis 2022 et un dernier passage au Los Angeles FC, l’ailier gallois de 34 ans va faire son retour à Tottenham pour assister au choc de la onzième journée de Premier League entre les Spurs et Chelsea.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Tottenham 26 10 13 8 2 0 22 9 11 Chelsea 12 10 2 3 3 4 13 11

« Gareth Bale revient au N17 en tant qu’invité spécial pour notre derby de Premier League contre Chelsea lundi soir. L’un des plus grands joueurs de l’ère moderne, Gareth se souviendra de ses deux périodes en Lilywhite en tant qu’invité de Paul Coyte à la mi-temps - à ne pas manquer ! », indique le site officiel des Spurs.