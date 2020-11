Liverpool : Alexander-Arnold absent un mois ?

Cette saison, plusieurs écuries européennes comptent de nombreux blessés. C'est le cas de Liverpool, qui doit notamment faire sans son meilleur défenseur, Virgil van Dijk. Et Jürgen Klopp, qui demande à ce qu'on protège mieux les joueurs, va devoir encore se creuser la tête. Touché face à Manchester City, Trent Alexander-Arnold va être sur le flanc.

Et le Daily Mail annonce que l'Anglais va être absent durant quatre semaines. En plus de manquer le rassemblement avec les Three Lions, il ne devrait pas participer aux rencontres face Leicester, Brighton ou encore Wolverhampton en Premier League. Même chose en Ligue des Champions puisqu'il devrait être absent face à l'Atalanta et peut-être face à Midtjylland.