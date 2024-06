Kylian Mbappé réclame 100 millions d’euros au PSG !

Actuellement avec l’équipe de France à l’occasion de l’Euro en Allemagne, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui. Alors que son avenir a été officiellement réglé avec l’annonce de son transfert au Real Madrid, l’attaquant de 25 ans a défrayé la chronique ces derniers pour sa grave blessure au nez. Touché lors d’un contact rugueux avec Kevin Danso lors du premier match de la France à l’Euro contre l’Autriche, l’ancien du PSG a dû porter un masque aux couleurs de la France pour se présenter à l’entraînement des Bleus.

Outre cette blessure tant douloureuse que cocasse, Kylian Mbappé est toujours quelqu’un qui fera parler et sa performance en dents de scie face aux Autrichiens a également fait jaser, à l’image d’un incroyable raté face à Patrick Pentz. Mis sur le banc et préservé lors du choc de ce vendredi face aux Pays-Bas, l’ancien attaquant du PSG fait quand même parler de lui alors qu’il n’est pas sur le terrain. En effet, durant la rencontre, L’Equipe nous apprend que KM7, qui va devenir KM9 dans la capitale ibérique, réclame une fortune au Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé veut 100 M€ du PSG pour des salaires impayés

En effet, après sept saisons au sein du club de la capitale, le Bondynois a vu la fin de son aventure se ternir sportivement, mais aussi en coulisses. En froid avec Nasser al-Khelaïfi sur fond de promesses non tenues quant à son avenir, selon le club, la guerre s’est intensifiée ces derniers mois alors que le capitaine de l’équipe de France a affirmé son envie de quitter le club librement pour rallier Madrid. Sachant qu’il n’aurait aucun moyen de le retenir, le board qatari du PSG a alors décidé de ne pas régler les derniers salaires du joueur de 25 ans. Plusieurs primes n’étant pas été réglées, le clan du joueur a donc décidé de contre-attaquer ce vendredi.

En effet, d’après L’Equipe, les avocats de Kylian Mbappé ont décidé de mettre en demeure le PSG et réclament 100 millions d’euros aux pensionnaires du Parc des Princes. Une fortune globale qui comprend les salaires impayés de mai et juin et plusieurs primes non-versées. Alors que le joueur et les membres de son clan ont l’envie de ne rien abandonner, le champion de France en titre affirme que les négociations se poursuivent pour trouver un terrain d’entente.