LOSC : Jonathan David veut oublier la débâcle contre Paris

Avant d’affronter le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, le LOSC a été largement dominé sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG (4-1). Après la débâcle, Jonathan David, entré en jeu et buteur, a été interrogé au micro de DAZN :

«Frustré et déçu, je pense qu’on voulait montrer un meilleur visage aujourd’hui. C’était un match compliqué. Paris est une très belle équipe qui montre pourquoi elle est 1ère. On a essayé de montrer un meilleur visage. On l’a fait. On a essayé de faire le mieux qu’on peut. Contre le BVB ? On doit s’appuyer sur ce qu’on a fait en 2e mi-temps. Je pense qu’on peut les presser, trouver les bons décalages, être en bonne position, marquer.»