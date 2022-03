Mercato : le PSG revient dans la course pour Raphinha

La suite après cette publicité

Depuis quelques jours, le FC Barcelone se concentre sur la piste Raphinha. La direction du club catalan en a fait sa priorité pour succéder à Ousmane Dembélé, dont le contrat prend fin au mois de juin. Leeds est plutôt vendeur, alors qu'il lutte pour son maintien en Premier League, ce qui pourrait d'ailleurs changer la donne pour le prix du Brésilien. La clause libératoire passerait de 75 M€ à 25 M€ en cas de relégation.

Pour ne pas perdre de temps ni de risque sur la concurrence, les Blaugranas ont déjà proposé une première offre estimée à 35 M€. Les Peacocks sont visiblement prêts à prendre quelques risques et ont décidé de rejeter cette proposition. Nul doute que Joan Laporta et son équipe reviendront à la charge car l'ailier de 25 ans, dont l'agent n'est autre que Deco, l'ancien milieu de terrain du Barça, est chaud pour rejoindre la Catalogne. Il en aurait même fait sa priorité.

Le PSG se relance dans la course

Sauf que si le FC Barcelone ne parvient pas à conclure, Liverpool ou encore le Bayern Munich rôdent toujours dans les parages, et ce n'est pas tout. Selon le Daily Mail, le PSG revient lui aussi dans la course pour signer l'ancien Rennais. Déjà intéressé par le passé par l'international brésilien (6 sélections, 3 buts), le leader de la Ligue 1 cherche des éléments offensifs pour se renforcer cet été, lui qui risque de perdre au minimum Kylian Mbappé.

Outre l'avantage qu'il connaisse la Ligue 1 pour y avoir passé une saison, Raphinha est également un proche de Neymar. Encore un peu timide en France, il a pris une autre envergure en Angleterre, grâce notamment aux consignes de Marcelo Bielsa, son entraîneur pendant un an et demi. Depuis, sa cote a explosé. Face au nombre de prétendants, on comprend mieux pourquoi Leeds a l'intention de prendre tous les risques pour vendre son joueur au prix fort.