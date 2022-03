Le FC Barcelone a choisi le remplaçant d'Ousmane Dembélé

Tout semble aller pour le mieux du côté de Barcelone. Depuis cette victoire 4-0 au Bernabéu lors du Clasico, forcément, mais même avant ça, l'équipe avait trouvé un rythme de croisière particulièrement écrasant, enchaînant les victoires, et avec la manière. Autant dire que Xavi a très vite mis tout le monde d'accord, bien aidé par les nombreux joueurs de talent de son équipe et un mercato hivernal qui s'avère payant.

Mais en coulisses, il y a encore du boulot. Joan Laporta et Mateu Alemany ont de nombreux dossiers chauds à gérer d'ici l'été, comme les prolongations de Ronald Araujo et de Gavi, dont les contrats expirent en 2023. Deux cas difficiles, surtout pour l'Uruguayen... Et il y a aussi l'affaire Dembélé, qui semble pratiquement bouclée, avec un départ de l'ancien Rennais. Sur Foot Mercato, nous vous avons notamment dévoilé en exclusivité l'existence d'un accord verbal avec le PSG.

Xavi apprécie le joueur

Une chose est sûre, la direction barcelonaise ne veut pas être prise au dépourvu et a déjà choisi le remplaçant du Français, en faisant même la priorité et l'objectif numéro 1 pour le mercato estival à en croire Sport. Selon le quotidien catalan, il s'agit de Raphinha, l'ailier brésilien de Leeds. Un accord autour d'un contrat de cinq ans a déjà été trouvé avec le joueur et son agent, qui n'est autre que Deco, ancien joueur du Barça pendant la première étape de Laporta à la tête du club.

Une offre de 35 millions d'euros a déjà été formulée à l'équipe de Premier League, qui avait déboursé un peu moins de 20 millions d'euros pour l'arracher à Rennes lors du mercato estival 2020. Son profil est particulièrement apprécié à Barcelone, et Xavi a déjà donné son feu vert à son arrivée. Deco l'avait déjà proposé en début de saison, et depuis, le Barça le suit de très près. Reste à voir si la proposition du Barça sera suffisante pour les Peacocks...