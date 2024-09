La blessure de Kylian Mbappé met le feu au Real Madrid !

Mardi après-midi, Relevo a publié un article sur la préparation physique particulière de Kylian Mbappé. En effet, le média espagnol a révélé que le footballeur de 25 ans détonne dans le milieu du ballon rond puisque les joueurs font appel à des préparateurs physiques externes aux clubs pour s’entretenir et éviter des blessures. Le champion du monde 2018, lui, a décidé de confier cette mission exclusivement au Real Madrid. Sous l’œil du staff, notamment d’Antonio Pintus, KM9 a donc réalisé une préparation estivale sur mesure avant de poursuivre son travail aux entraînements.

Une blessure qui stoppe KM9 dans son élan

Réputé pour ne pas être un grand amoureux de la salle de sport selon Relevo, le Français privilégie souvent le travail avec un ballon. Malgré tous ses efforts, le Bondynois s’est malheureusement blessé mardi soir à l’occasion de la rencontre face à Alavès. Touché à la cuisse, il a été remplacé par Arda Güler. Le lendemain, les Merengues ont communiqué à ce sujet. «Après les examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les Services Médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Évolution en attente.».

Si aucune durée d’indisponibilité n’a été communiquée, les médias ibériques ont vite évoqué un forfait de 3 semaines. Un coup dur pour Mbappé, bien lancé dans son nouveau club avec 6 buts et 1 assist en 8 rencontres toutes compétitions confondues. Une mauvaise nouvelle également pour le Real Madrid, qui devra se passer de lui durant quelques rencontres, notamment lors du derby face à l’Atlético de Madrid prévu dimanche. Ce jeudi, il fait forcément la Une des médias en Espagne, à l’image de AS qui titre "Mbappé KO pour le derby".

L’Espagne évoque une perte importante

La publication ibérique a ajouté : «La proximité du derby inquiétait au sein de l’équipe blanche de l’éventuelle absence du Français et hier le mauvais présage s’est confirmé. Il ne sera pas là ni contre l’Atlético, ni contre Lille (Ligue des Champions, et où il espérait retrouver son frère Ethan, et Villarreal, en plus de manquer les deux matches de France lors de la prochaine trêve de l’équipe nationale.» Dans un autre article, AS a également indiqué : «une perte plus importante que pénible. L’absence de Mbappé provoquerait des sueurs froides dans n’importe quelle autre équipe. Bien qu’il ne soit pas encore le joueur éblouissant que le Madridismo attend, ses éclairs de génie sont plus que suffisants pour deviner le genre d’impact qu’il produira bientôt.»

De son côté, Marca a titré : "Mbappé se blesse". La publication espagnole a précisé ensuite : «les pires présages se sont confirmés avec Kylian Mbappé. Le Français, comme cela a été détecté lors des tests médicaux auxquels il a été soumis, souffre d’une lésion musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche. Bien qu’il n’y ait toujours pas de congé officiel, la maladie l’empêche d’être contre l’Atletico de Madrid dimanche prochain et on estime qu’il ne pourra jouer qu’après la prochaine pause. La blessure qu’il subit nécessite généralement trois semaines de congé. Le Français avait hâte de disputer son premier grand duel, mais il faudra attendre.» En revanche, il devrait être de retour pour le Clasico fin octobre face au Barça selon Marca.

La gestion du Français interroge

Dans les colonnes de Relevo, on se questionne sur la gestion du joueur. «La blessure de Mbappé ne semble pas être une coïncidence. L’attaquant est, avec Valverde et Courtois, le seul joueur de l’équipe première à avoir été titulaire à tous les matchs de la saison (9). Il est également le troisième joueur avec le plus de minutes jouées (783). Ce manque de repos après un long été avec l’équipe de France et quelques vacances a fait des ravages.» Une petite pique à l’encontre du staff, qui n’a pas suffisamment protégé son joueur. D’ailleurs, Relevo explique que Rodrygo n’a pas apprécié d’être remplacé avant le Français, blessé peu après.

Sans Mbappé, la presse ibérique estime que le Mister, visiblement agacé de perdre son joueur, a malgré tout plusieurs options. La plus naturelle serait d’aligner Endrick, qui est un spécialiste du poste. Ancelotti pourrait aussi repositionner Rodrygo dans l’axe (ou encore miser sur un 4-4-2 avec les Brésiliens Vinicius Jr et Rodrygo devant). La blessure de Kylian Mbappé n’handicape pas forcément les Merengues, qui ont des solutions pour jouer sans lui. Mais cela reste malgré tout un problème pour l’équipe madrilène et le joueur, qui commençait à prendre ses marques tout en enchaînant les buts.