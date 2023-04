OM : Valentin Rongier évoque son statut de capitaine

Valentin Rongier a changé de dimension cette saison avec l’Olympique de Marseille. Sous les ordres d’Igor Tudor, le milieu de terrain français a franchi un cap en étant plus régulier et en devenant un incontournable du vestiaire marseillais. Le joueur de 28 ans est même devenu le capitaine de l’OM lors de ces derniers mois. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien leader du FC Nantes est revenu sur ce nouveau rôle.

« Le capitanat, pour moi, c’est un comportement quotidien à avoir sur et en-dehors du terrain : ma façon de parler à mes coéquipiers, ma façon de les soutenir, d’être positif, de leur dire aussi quand ça ne va pas. Je n’agis pas différemment parce que je suis capitaine à Marseille aujourd’hui. Ici, en revanche, il faut peut-être faire encore plus attention quand on s’exprime publiquement parce que tout est repris, scruté, analysé à l’OM. (…) Capitaine, ce n’est pas que des bons moments, tout le monde voudrait l’être sinon. Il faut assumer ses responsabilités, et dans le foot comme dans la vie de tous les jours, on assume ses responsabilités dans les moments où ça va moins bien. »

