Affaire Negreira : Iker Casillas tacle le Barça et l’arbitrage

Bien qu’il soit tous deux à la retraite, Gerard Piqué et Iker Casillas n’ont pas oublié leur passé commun de rivaux au FC Barcelone et au Real Madrid. Invités sur l’émission Twitch "Chup Chup Kings”, les deux légendes espagnoles ont donné leur avis sur l’affaire Negreira qui tourmente le club catalan ces derniers jours.

Alors que le défenseur central des Blaugranas a affirmé que « le Barça et Madrid ont toujours été les plus favorisés par l’arbitrage », son ex-coéquipier en sélection nationale l’a rapidement repris après son propos. « Non, non. Il y a une équipe qui n’a pas eu le moindre penalty sifflé contre elle ni carton rouge pendant deux ans (le Barça entre 2016 et 2018). Ça, c’est incroyable. Que se passe-t-il avec le tiki taka, les adversaires n’entraient pas dans votre surface ou quoi ? » De quoi encore envenimer la polémique.

