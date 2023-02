Affaire Negreira : le Barça victime de chantage

La suite après cette publicité

«Barcagate», c’est la nouvelle terminologie utilisée par AS pour désigner l’affaire qui menace l’institution catalane, suite aux révélations faites par le journal madrilène et la Cadena Ser ces derniers jours. Mis en cause pour avoir versé près d’1,4 million d’euros à un ancien arbitre et vice-président du Comité technique des arbitres en Espagne, le Barça est en effet au cœur d’un scandale.

Si le club catalan nie toute action illégale dans ses démarches, José María Enríquez Negreira, l’homme qui aurait bénéficié des virements occultes par le biais de sa société DASNIL 95, entre 2016 et 2018, aurait exercé un chantage envers le club. En effet, El Mundo rapporte ce vendredi que l’ancien arbitre aurait adressé en 2019 à Josep Bartomeu, président de l’époque, un burofax le menaçant au quel cas le club cessait de le rémunérer pour ses services. Des circonstances encore indéterminées, mais une histoire qui va continuer de faire couler beaucoup d’encre.

