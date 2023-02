Le Barça au cœur d’un énorme scandale de corruption, la presse anglaise se moque des losers d’Arsenal

Le FC Barcelone est en très grand danger

La suite après cette publicité

Le journal AS évoque ce jeudi matin le nouveau «Barçagate» qui menace l’institution catalane. Le média rapporte qu’une enquête a été ouverte par la justice espagnole. Le Barça aurait ainsi versé près de 1,4 million d’euros à la société DASNIL 95 entre 2016 et 2018. Une entreprise qui appartient à José María Enríquez Negreira, ancien arbitre et vice-président du Comité technique des arbitres au moment des faits. Le journal Marca placarde aussi ce «scandale» sur sa Une de couverture. Le club catalan a communiqué et a admis avoir engagé un consultant technique externe, mais a nié toute action illégale. Une affaire de corruption qui met le Barça en grand danger. Si le club catalan est reconnu coupable, il risque une lourde pénalité de points, voire la relégation. Affaire à suivre.

La loose des Gunners

Un énorme sommet de Premier League se déroulait hier en Premier League. Le match du titre entre Arsenal et Manchester City. Un gros choc qui comme bien souvent ces dernières années a tourné à l’avantage des hommes de Pep Guardiola, qui se sont imposés sur le score de 3 buts à 1. «Attrape-nous si tu peux», écrit le Daily Mirror sur sa Une. Car oui, les Citizens prennent provisoirement la tête de la Premier League grâce à une meilleure différence de buts, mais ces derniers comptent un match d’avance. The Guardian met en avant le buteur décisif Jack Grealish qui «replace Manchester City au sommet». Après une première saison délicate, l’international anglais semble enfin montrer l’étendue de son talent. Ce qui amène le Manchester Evening News à penser que c’est finalement «une bonne affaire».

À lire

Le père de Lionel Messi est à Barcelone !

L’Europa League en mode Ligue des Champions

Après la Ligue des Champions, place à sa petite sœur, l’Europa League ! Et plusieurs gros matchs sont au programme ce jeudi avec notamment un énorme choc entre la Juventus et le FC Nantes ce soir à 21h. Le média transalpin Tuttosport prend très à cœur cette rencontre et estime que le peuple bianconero est «en quête de revanche». Engluée dans une situation très compliquée après un retrait de points, la Juve compte bien aller au bout de la compétition. C’est également message que le Corriere dello Sport souhaite faire passer. « Les Champions passent par ici », écrit le média italien. Pour le journal L’Equipe, c’est «un rêve à la Nantaise». Rennes de son côté se rendra sur la pelouse du Shakhtar Donetsk alors que «l’Europe redémarre à Leverkusen», comme le souligne Monaco-Matin. Une finale avant l’heure aura également lieu à 18h45. «Un duel de champions» pour le Mundo Deportivo entre le FC Barcelone et Manchester United. Le journal Sport a tenu à faire passer un message au joueur de Xavi, «faites-en une nuit magique», interpelle le média catalan. Une affiche qui vaudra assurément le détour.