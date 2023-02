Premier League : Manchester City s’impose à Arsenal et devient leader provisoire !

Tant attendu, le premier duel en Premier League de la saison entre Arsenal et Manchester City se tenait ce mercredi. Reportée en raison du décès de la Reine Elizabeth II, cette rencontre opposait des Gunners leaders et des Citizens en pleine défense de leur titre acquis la saison dernière. Pour cette échéance, Mikel Arteta optait pour un 4-2-3-1 avec Aaron Ramsdale dans les cages derrière Takehiro Tomiyasu, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Oleksandr Zinchenko. Granit Xhaka et Jorginho composaient le double pivot. Placé en pointe, Eddie Nketiah était soutenu par Bukayo Saka, Martin Odegaard et Gabriel Martinelli. De son côté, le club mancunien s’articulait dans un étonnant 3-2-4-1 où Ederson Moraes évoluait comme dernier rempart. Devant lui, Kyle Walker, Rúben Dias et Nathan Aké formaient la défense avec Rodri Hernandez et Bernardo Silva dans le double pivot. Situé seul en pointe, Erling Braut Haaland était soutenu par Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan et Jack Grealish.

Animé, le début de match débutait sur un bon ton et Granit Xhaka armait une frappe dés les premières secondes (2e). Le Suisse se distinguait quelques minutes plus tard mais défensivement en contrant un centre dangereux de Jack Grealish (7e). Arsenal était mieux dans ce début de match et une lourde frappe d’Eddie Nketiah était contré (12e). Manchester City sortait néanmoins du bois avec un bon centre de Riyad Mahrez pour Erling Haaland dont la remise devant le but ne trouvait personne (16e). Arsenal continuait de se montrer sous un visage radieux et un déboulé d’Oleksandr Zinchenko suivi d’un centre repris de la tête par Eddie Nketiah sans succès (22e). Dans les cordes, Manchester City n’était pas K-O, bien au contraire. Jack Grealish pressait bien Takehiro Tomiyasu qui manquait sa passe en retrait. Kevin De Bruyne suivait bien et devançait la sortie d’Aaron Ramsdale pour conclure d’un lob (1-0, 24e).

Dans le dur, Arsenal passait proche de revenir dans la foulée. Héritant d’un centre contré de Gabriel Martinelli, Takehiro Tomiyasu surgissait au point de penalty et passait proche de se faire pardonner mais son tir passait au-dessus du cadre (26e). Juste après Martin Odegaard décalait sur la droite de la surface Bukayo Saka qui était contré par Nathan Aké (28e). Arsenal continuait de pousser et un ballon piqué vers la gauche de la surface trouvait Eddie Nketiah. Ce dernier se jouait d’Ederson Moraes et frappait vers le but vide mais Nathan Aké repoussait devant sa ligne. Néanmoins, l’arbitre revenait sur une faute d’Ederson Moraes sur l’attaquant des Gunners et désignait le petit point blanc (39e). Bukayo Saka ne se faisait pas prier et transformait la sentence d’un tir sur la gauche du but (1-1, 41e). Devant tout refaire, Manchester City touchait la barre suite à une tête de Rodri (45e +6) avant la pause.

Au retour des vestiaires, Manchester City tentait de réagir et obtenait un penalty grâce à Erling Braut Haaland qui était accroché par Gabriel Magalhaes (56e). Un penalty finalement annulé à l’aide de la VAR en raison d’une position de hors-jeu du Norvégien (58e). Les occasions s’enchaînaient dans les deux surfaces, avec d’abord Nketiah ratant le cuir de quelques pointures sur le bon centre de Tomiyasu (65e) avant la double occasion des Slyblues, contrée par Ramsdale puis Jorginho dans leurs derniers mètres (67e). Les hommes de Guardiola trouvaient finalement la faille sur la pelouse de l’Emirates par le biais de Jack Grealish, trompant parfaitement son compatriote d’un tir à ras de terre (2-1, 71e), avant le break signé Haaland à la suite d’un beau mouvement entre Gundogan et De Bruyne (3-1, 81e). Malgré un réveil tardif en fin de match, les Gunners n’arrivaient pas à inquiéter Ederson (84e, 89e). Score final : 3-1. Huitième victoire pour Pep Guardiola pour Mikel Arteta, permettant à City de passer premier du classement devant Arsenal, qui doit encore jouer un match en retard face à Everton.