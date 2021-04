Barça : une décision a été prise pour Emerson

Le FC Barcelone a déjà commencé à préparer la saison prochaine, et ce depuis des semaines. Eric Garcia est ainsi attendu à Barcelone dès l'ouverture du mercato, lui qui reviendra en Catalogne au terme de son contrat avec Manchester City. Le Kun Aguero et Memphis Depay seraient aussi proches de l'écurie barcelonaise. Et selon TNT Sports Brasil, les décideurs de l'équipe entraînée par Ronald Koeman ont pris une décision par rapport à Emerson, actuellement co-détenu avec le Betis.

La suite après cette publicité

La direction de Joan Laporta souhaite ainsi garder le latéral brésilien de 22 ans. Mais il faudra débourser 9 millions d'euros pour le rapatrier du Betis, qui conservera 50% des droits d'une vente. Seule une grosse offre - le PSG avait été annoncé sur le coup - poussera le Barça à le vendre cet été. Une jolie concurrence avec Sergiño Dest s'annonce pour la saison prochaine.