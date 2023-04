Mercato : l’incroyable coup de pouce de Tottenham au PSG pour Harry Kane

La suite après cette publicité

Du sang neuf. Cet été 2023, plusieurs cadors européens veulent recruter un attaquant de pointe. Après le départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone l’été dernier, le Bayern Munich n’a pas réussi à remplacer le Polonais. La direction bavaroise comme Thomas Tuchel souhaitent absolument enrôler une pointure à ce poste. Chelsea aussi. Les Blues avaient pourtant fait un joli coup l’été dernier en mettant la main sur Pierre-Emerick Aubameyang, délogé du Barça et venu remplacer Romelu Lukaku, parti en prêt à l’Inter Milan.

Paris a de la concurrence

Mais suite au licenciement de Tuchel, la situation du Gabonais a empiré. Le joueur, qui n’a presque plus de temps de jeu, pousse d’ailleurs pour retourner au Barça cet été. Les Londoniens vont s’activer pour trouver un n°9. Ce qui est aussi l’objectif de Manchester United. Lancé dans un processus de vente, l’écurie mancunienne ne s’empêche pas d’avancer sur certains dossiers. Tous ces clubs sont des concurrents importants pour le Paris Saint-Germain. Ce n’est pas vraiment un secret, le club de la capitale veut un attaquant de pointe pour épauler Kylian Mbappé la saison prochaine.

Victor Osimhen, Randal Kolo-Muani, Marcus Thuram ou encore Romelu Lukaku ont tous été liés de près ou de loin aux Franciliens. Mais comme l’a révélé Le Parisien la semaine dernière, la priorité du PSG se nomme Harry Kane. Expérimenté, talentueux et décisif, l’Anglais, suivi aussi par le Real Madrid, a un profil qui plaît aux dirigeants, qui estiment qu’il sera le parfait complément de KM7. Mais rapidement, plusieurs obstacles se sont mis sur la route du PSG. En effet, le Bayern Munich, Chelsea et surtout Manchester United, qui a entamé les négociations avec les Spurs, se sont mis en travers du chemin de Paris, qui est pourtant prêt à mettre 100 M€ voire plus pour lui.

Et un allié de poids

Ce que les Bavarois, qui semblent hors course, ne souhaitent pas faire. En revanche, les Blues, qui comptent sur la possible arrivée de Mauricio Pochettino que connaît déjà Kane, et les Red Devils disposent de moyens colossaux. Mais Paris peut y croire. En effet, le Telegraph révèle des informations plutôt intéressantes ce lundi. Le média anglais explique que Daniel Lévy, le président de Tottenham, ne veut pas vendre son joueur pour moins de 100 M£, soit environ 113 M€. Un tarif valable pour les clubs de Premier League. Pour les écuries étrangères, ce prix passera à 80 M£ minimum, soit un peu plus de 90 M€.

Cela reste tout de même élevé pour un joueur sous contrat jusqu’en 2024. Enfin, le Telegraph a précisé que le patron des Spurs, réputé pour être très difficile en affaires, pourrait même décider de ne pas vendre son joueur à un club anglais, histoire de ne pas renforcer la concurrence. Il sait que c’est un grand risque, d’autant que l’attaquant des Three Lions pourrait partir libre dans un an. Mais Levy ne serait pas contre mettre des bâtons dans les roues de ses concurrents en Premier League. Cela fait les affaires du PSG, qui peut avoir le joueur à un tarif réduit, et de Nasser Al-Khelaïfi, qui a d’excellentes relations avec Daniel Levy. Un atout non négligeable au moment de négocier.