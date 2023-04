Mercato : le Real Madrid a une sacrée alternative à Erling Haaland et Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé et Erling Haaland. Deux joueurs qui marquent déjà le foot mondial, et qui sont appelés à être les deux références dans les années à venir. Mais ce sont aussi deux hommes dont l’avenir est étroirement lié au Real Madrid. Les deux attaquants sont régulièrement annoncés comme joueurs visés par le club de la capitale espagnole. Reste encore à savoir si les Merengues tenteront de recruter les deux, ou s’ils se contenteront d’en prendre un. Et surtout : quand ?

Cet été, ça semble un peu compromis. Kylian Mbappé est encore sous contrat avec le PSG et un départ cet été n’est, pour l’instant, pas vraiment envisagé par l’ensemble des médias français comme espagnols. Quant au Norvégien, Manchester City travaille déjà sur une prolongation et veut faire sauter sa clause libératoire de 220 millions d’euros. C’est surtout pour 2024 que les médias espagnols annoncent son arrivée.

À lire

Liga : le Real Madrid tranquille face au Celta de Vigo grâce à Marco Asensio

Une option plus crédible actuellement

Vous l’aurez compris, ni le Français ni le Norvégien ne devraient arriver à Madrid cet été. C’est en 2024 que les deux, ou l’un des deux, débarqueront au Bernabéu, en même temps qu’Endrick. En revanche, selon Defensa Central, la direction du Real Madrid cible un autre galactique pour cet été, puisque c’est cet été qu’elle veut se renforcer. C’est Harry Kane, l’attaquant de Tottenham, qui pourrait être sur le marché lors du mercato estival.

La suite après cette publicité

Le média madrilène indique que l’attaquant de 30 ans pourrait débarquer si les Spurs ne se montrent pas trop gourmands. Le Real Madrid serait prêt à signer un joli chèque, du moment qu’il ne dépasse pas les 100 millions d’euros. Pour rappel, le contrat du buteur des Three Lions expire en 2024 et des clubs du calibre du Bayern Munich et même du Paris Saint-Germain sont annoncés comme prétendants.