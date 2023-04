Ligue des Champions : Erling Haaland affole déjà le Real Madrid et l’Espagne

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé va souffler. Durant les prochaines semaines, la presse espagnole risque de le laisser en paix et de ne parler que d’Erling Haaland. En effet, le Norvégien va affronter le Real Madrid en demi-finale de l’UEFA Champions League avec Manchester City. Pour la première fois de sa carrière, le Cyborg atteint ce stade de la compétition. Il défiera aussi les Merengues pour la première fois. Mais cela ne devrait pas effrayer l’attaquant de 22 ans qui enchaîne les buts et bat des records les uns après les autres.

Malgré tout, la pression sera là. Courtisé par le Real Madrid l’an dernier, il avait rejoint les Skyblues. Mais Florentino Pérez apprécie toujours le joueur, bluffant pour sa première saison avec les Citizens (48 buts, 6 assists en 41 apparitions toutes compétitions confondues). Identifié comme étant le danger n°1 par ses futurs adversaires, l’international norvégien est attendu de pied ferme dans la capitale espagnole, où on veut l’observer et le jauger en direct. Ce jeudi, la presse ibérique n’a d’ailleurs que son nom à la bouche, ainsi que celui de Pep Guardiola, l’ancien joueur et coach du Barça.

L’Espagne attend Haaland

"Le match qu’attendait Haaland", titre d’ailleurs Marca au sujet de la superstar de City. Le média madrilène ajoute : «Erling Haaland et Kylian Mbappé sont les deux joueurs qui ont été le plus souvent liés au Real Madrid ces dernières années. Le Bernabéu n’a vu personne atterrir ici jusqu’à présent, mais ils ont déjà vu de quoi l’attaquant du PSG est capable. (…) Mais le Norvégien mettra les pieds dans l’arène blanche pour la première fois et se mesurera pour la première fois au roi d’Europe. C’est sans aucun doute la rencontre que Haaland attendait depuis longtemps. Et pas parce que son nom continue d’être associé au club blanc, mais parce que la réalité est qu’il lui reste encore de gros matchs à disputer avant d’être couronné.»

Malgré le talent et les qualités du joueur de Manchester City, le Real Madrid sera confiant. C’est ce qu’a expliqué hier soir Guti, ancien joueur du club, dans l’émission El Chiringuito de Jugones. «Il n’y a aucune peur de Ciy ou de Haaland», a-t-il lancé. Le son de cloche est bien différent en Catalogne. Sport écrit : "Haaland menace le Real Madrid en demi-finale". Le média pro-Barça voit le Norvégien comme un danger très important sur la route qui mène à la finale de la C1. Mais le chemin est encore long pour en arriver là. Ce qui est certain, c’est que l’avant-centre de City sera scruté de près.

Le Real Madrid place déjà ses pions pour 2024

Car cette double confrontation sera aussi un test grandeur nature. Madrid le suit toujours et a coché son nom pour prendre la succession de Karim Benzema, qui devrait s’en aller en 2024. Une année où justement Haaland peut bénéficier d’une clause pour quitter les Anglais. AS explique d’ailleurs que le joueur, qui passe des vacances régulièrement à Marbella, apprécie l’Espagne et surtout est au courant de ce qui est publié à son sujet de l’autre côté des Pyrénées. Il est également conscient que le Real Madrid a pris des informations à son sujet et sur cette clause auprès de son entourage.

Le média ibérique ajoute que le Real Madrid connaît précisément des clauses du joueur, qui a gardé la porte ouverte jusqu’au bout avec les Merengues avant de signer à City. En 2024, elle sera de 220 millions d’euros. Puis, elle baissera en 2025 et en 2026. AS rappelle toutefois que l’avenir du joueur, sous contrat jusqu’en 2027, que Manchester City veut blinder, n’est pas du tout lié à celui de Pep Guardiola. Malgré ces points positifs, Madrid, qui se placera pour le recruter dans un an, sait qu’il sera difficile de le déloger. D’autant qu’il dispose de 100% de ses droits à l’image. Un point qui risque de poser problème aux Merengues. Mais ils n’en sont pas encore là. Pour le moment, ils vont pouvoir profiter de la C1 pour être convaincus ou non par le Cyborg.