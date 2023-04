Manchester City veut blinder Erling Haaland

La suite après cette publicité

Mais où s’arrêtera donc Erling Haaland ? Le cyborg norvégien, comme il est souvent appelé, explose tous les records de précocité pour sa première saison en Premier League avec Manchester City. Auteur de 47 réalisations et 6 passes décisives en 40 rencontres toutes compétitions confondues, le puissant attaquant est en train de mettre tout le monde d’accord en Angleterre, mais aussi partout en Europe. Son duo avec Kevin De Bruyne est particulièrement explosif pour les adversaires des joueurs de Pep Guardiola qui doivent faire face à une connexion particulièrement létale entre les deux coéquipiers alors qu’il n’avait encore jamais évolué ensemble par le passé.

De bon augure pour la fin de la saison de Manchester City qui s’annonce particulièrement chargée avec la Ligue des Champions et une probable qualification pour le dernier carré, mais aussi avec la Premier League et le duel entre Arsenal. Malgré ces enjeux ô combien importants, les dirigeants des Cityzens sont déjà en train de préparer le futur avec les prochaines saisons qui se profilent déjà. Et un joueur cristallise tout particulièrement l’attention. Il s’agit bien évidemment d’Erling Haaland, le buteur maison du club basé à Manchester. Même si son nom commence à circuler chez plusieurs cadors européens, à l’image du Real Madrid, une prolongation de contrat serait en bonne voie.

Une prolongation pour éloigner la concurrence

La prolongation d’Erling Haaland est en effet devenue une priorité pour les dirigeants de Manchester City au fur et à mesure que la saison s’écoulait. Mais attention, car le Norvégien ne dispose plus de clause libératoire, qui lui permettait de partir pour 150 millions de livres sterling à l’été 2024, à la fin de sa deuxième saison en Angleterre, comme le révèle The Athletic. Cette dernière était liée à l’avenir de Pep Guardiola avec les Skyblues et elle a été annulée lorsque le Catalan a renouvelé son propre contrat en novembre dernier, s’engageant avec le club anglais jusqu’en 2025. Le média anglais précise d’ailleurs que les termes exacts du contrat de l’attaquant de 22 ans sont entourés d’un épais voile mystérieux.

Alors que plusieurs cadors européens restent à l’affût pour enrôler Erling Haaland à l’image du Real Madrid, Manchester City souhaite donc d’ores et déjà le prolonger en lui offrant un contrat XXL afin d’éviter tout désagrément lors du prochain mercato estival. Enrôlé jusqu’en 2027 l’été dernier, avec un très beau salaire hebdomadaire de 375 000 euros, le cyborg norvégien pourrait voir ses émoluments atteindre des sommes faramineuses. Un salaire de 500 000 euros par semaine a même été évoqué dans la presse anglaise spécialisée. Le Norvégien de 22 ans deviendrait ainsi le plus gros salaire de la Premier League. Suffisant pour faire peur à la concurrence et garder l’un des meilleurs joueurs de la planète dans son effectif ? Affaire à suivre…