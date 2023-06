PSG : l’Atlético souhaite relancer Leandro Paredes

Prêté cette saison à la Juventus par le PSG, Leandro Paredes a vécu une saison que l’on qualifiera pudiquement de contrastée. Titulaire en début de saison, l’international argentin a vu son statut s’étioler au fil des mois, au point de devenir un simple second couteau sous les ordres de Max Allegri. Pour autant, l’Argentin garde la cote sur le marché des transferts. Alors qu’il reviendra à Paris cet été - la Juve n’ayant pas levé l’option d’achat de son prêt - le milieu de terrain de 28 ans bénéficie en effet de plusieurs touches.

Outre Galatasaray qui s’était manifesté sur le dossier ces dernières semaines, l’Atlético de Madrid étudierait une arrivée potentielle de Paredes. Selon AS, Diego Simeone apprécierait en effet le profil du joueur et souhaiterait l’intégrer à sa rotation. Soucieux de se débarrasser de son Argentin, encore sous contrat jusqu’en 2024, le PSG devrait être flexible dans les négociations lors des prochains jours. Si cela venait à se concrétiser, l’ancien joueur de l’AS Roma deviendrait par ailleurs le quatrième champion du monde argentin de l’effectif madrilène, avec Rodrigo De Paul, Ángel Correa et Nahuel Molina.

