Juventus : Leandro Paredes rentre à Paris

Indésirable au Paris Saint-Germain, Leandro Paredes (28 ans) avait trouvé un point de chute à la Juventus cette saison. Mais comme c’était prévu, le milieu argentin ne sera pas conservé par la Vieille Dame.

L’Équipe indique que les Bianconeri ne lèveront pas l’option d’achat de 22 M€. Apparu à 39 reprises, toutes compétitions confondues, Paredes a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives. Bientôt de retour à Paris, Paredes ne devrait pas être conservé pour autant par les Rouge et Bleu.

