Bayern Munich : Müller et Kimmich volent au secours de Goretzka

Le Bayern Munich a parfaitement débuté sa saison avec un succès contre Ulm 4-0 lors du 1er tour de Coupe d’Allemagne. Pour sa première en tant qu’entraîneur des Bavarois, Vincent Kompany ne pouvait pas rêver mieux, d’autant que Thomas Müller a inscrit un doublé, Coman a marqué sur une passe de la nouvelle recrue Michael Olise, et Kane a fini le travail. Reste qu’un sujet à mobiliser les médias outre-Rhin, l’absence de Leon Goretzka de la feuille de match. Le milieu de terrain serait puni par son club, qui souhaite plus que jamais s’en débarrasser.

Dans son malheur, il a reçu le soutien de certains de ses coéquipiers, comme Thomas Müller. «Leon est l’un des nôtres ! Il n’a pas une situation facile en ce moment mais il s’entraîne toujours très bien. Il faut clairement expliquer comment il travaille», lâche l’attaquant, suivi quelques instants plus tard par un autre poids lourd du vestiaire : Joshua Kimmich. «Je peux seulement dire que j’aime vraiment être sur le terrain avec Leon. Nous savons tous que nous sommes de très bons amis. Je suis désolé pour lui. C’est la décision de l’entraîneur et du club et je ne sais pas quel genre de discussions ont eu lieu.» Goretzka appréciera.