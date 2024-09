Ligue des Champions : une Juventus létale domine le PSV Eindhoven, Aston Villa s’offre une promenade de santé en Suisse

C’est le grand retour de la Ligue des Champions cette semaine avec une première salve de rencontres ce mardi. En début de soirées, deux matchs étaient au programme dont l’entrée en lice de la Juventus de Thiago Motta, de retour en C1 après une saison sans Europe. La Vielle Dame ouvrait les portes de son Allianz Stadium de Turin au PSV Eindhoven pour cette première journée. Le Français Pierre Kalulu était notamment titulaire sur le flanc de la défense. Khéphren Thuram débutait sur le banc. Alors que les Néerlandais montraient de belles choses dès l’entame, Kenan Yildiz a rapidement ouvert le score (21e) pour mettre son équipe sur les chapeaux de roue. Le Turc a en effet envoyé un formidable missile enroulé dans la lucarne. Couteaux entre les dents, Weston McKennie a doublé la mise presque dans l’immédiat (27e). Une première période du tonnerre pour les Italiens.

Dans l’autre rencontre jouée simultanément, Aston Villa d’Unai Emery se déplaçait en Suisse pour y défier les Young Boys de Berne sur la pelouse du Stadion Wankdorf. L’international français, Lucas Digne, était présent dans le onze du club de Birmingham. Au cours d’une entame relativement équilibrée, ce sont les Britanniques qui ont marqué en premier dans le sillage de Youri Tielemans (27e). Et une chose est sûre : les Villans n’avaient pas de temps à perdre puisque Jacob Ramsey (38e) a doublé la mise. Ollie Watkins a même cru inscrire le troisième but (45e) mais celui-ci a été annulé par la VAR. A la pause, la Juventus menait par deux unités. Même son de cloche du côté d’Aston Villa.

Infatigable Vieille Dame, diaboliques Villans

Déjà dominatrice, la Juventus a enchaîné dans le second acte. Après une récupération haute pour les Bianconeri, Dušan Vlahović a remonté le ballon et a glissé un ballon dans le dos de la défense néerlandaise pour Nicolás González. Ce dernier a fixé Joël Drommel et a conclu d’une frappe enroulée sous la barre transversale (52e). La Juventus se mettait à l’abri et cela s’annonçait trop compliqué désormais pour le PSV Eindhoven. Les Néerlandais ont complètement été lâchés par leur défense. Malgré plusieurs tentatives portées par Johan Bakayoko sur son côté, le PSV n’a jamais su sortir la tête de l’eau. Bien dommage, car les premières minutes laissaient présager de bonnes choses. A noter la réalisation signée Ismael Saibari pour sauver l’honneur. La Juventus de Thiago Motta a été cruellement efficace, réaliste et létale sur la moindre opportunité et a donc logiquement empoché ce succès (3-1) à domicile. Le club piémontais jouera contre Leipzig en Allemagne, tandis que le PSV accueillera le Sporting aux Pays-Bas.

Pendant ce temps, à 319 kilomètres de Turin plus au nord, le duel se poursuivait aussi à Berne. Les troupes d’Unai Emery n’ont pas eu énormément de travail à faire. L’essentiel a été fait au cours de la première période. Ils ont même failli continuer le festival. En effet, toujours aussi énergétique sur son aile gauche, Lucas Digne a tenté un joli centre pour McGinn qui a contrôlé avant de voir sa frappe du gauche bloquée par la défense. Ramsey a tout fait pour reprendre du droit avec puissance mais Von Ballmoos a repoussé le danger au-dessus de sa cage (64e). Entré à la place de Watkins, Jhon Duran a également vu sa réalisation annulée par la VAR (80e) mais l’inévitable est arrivée avec le 3ème but inscrit par Amadou Onana (86e). A noter malgré tout les tentatives de Ganvoula et de Ugrinic qui a forcé Martinez à se déployer (71e, 74e). Victoire tranquille des Anglais (0-3) qui joueront à domicile contre le Bayern. Les Young Boys affronteront le FC Barcelone en Catalogne.