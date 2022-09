PSG-Juventus : les compositions probables

La suite après cette publicité

La Ligue des Champions est de retour ! Ce soir, le Paris Saint-Germain débute en fanfare sa nouvelle campagne européenne avec la réception de l’autre favori du groupe H, la Juventus. À cette occasion, Christophe Galtier a la chance de disposer d’un effectif au complet, malgré la petite alerte pour Vitinha, sorti sur blessure contre Nantes (3-0).

Histoire de bien débuter, le coach des Rouge et Bleu va donc pouvoir aligner un onze de départ assez classique. Gianluigi Donnarumma gardera les cages, devant une défense à trois composée de Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Un cran au-dessus, Achraf Hakimi et Nuno Mendes joueront les pistons, tandis que Vitinha et Marco Verratti seront dans le coeur du jeu.

Di Maria rate le Parc, pas Paredes

En attaque, Paris alignera encore une fois son trio magique Lionel Messi-Kylian Mbappé-Neymar. À noter que le seul absent offensif est Mauro Icardi, non inscrit dans la compétition. En face, Massimiliano Allegri devra se passer de plusieurs stars (Paul Pogba, Angel Di Maria, Federico Chiesa), mais l’entraîneur de la Vieille Dame ne manquera pas de munitions.

Il devrait aligner une équipe organisée dans un 3-5-2 très compact. Mattia Perin serait dans le but, avec Danilo, Leonardo Bonucci et Bremer devant lui. Juan Cuadrado et Filip Kostic devraient être les pistons. Dans l’entrejeu, le PSG retrouvera deux anciens : Adrien Rabiot et Leandro Paredes qui devraient être alignés aux côtés de Fabio Miretti. Devant, l’ex-Marseillais Arkadiusz Milik épaulera sans doute Dusan Vlahovic.

