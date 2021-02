PSG - AS Monaco : les compositions probables

La suite après cette publicité

Pour clore cette 26e journée de Ligue 1, nous avons droit à un choc. En effet, le Paris Saint-Germain, qui a éclaté le FC Barcelone(4-1) en milieu de semaine au Camp Nou pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, accueille, dans son antre du Parc des Princes, l'AS Monaco de Niko Kovač. Les Asémistes, de leur côté, entament une belle remontée au classement et commencent à rêver d'une place dans les trois premiers, qui leur assurerait une place pour la prochaine C1.

Du côté du Paris SG, on dénote toutefois des absents. Angel Di Maria, Pablo Sarabia et Neymar sont toujours blessés et donc absents pour cette belle confrontation tandis que Colin Dagba et Juan Bernat sont toujours en phase de reprise. Pour le club du Rocher, Niko Kovač va devoir faire sans Gelson Martins, Pietro Pellegri et Willem Geubbels, tous blessés. Lors de la dernière rencontre, nous avons eu droit à cinq buts et un joli retournement de situation. Après avoir mené 2-0 à la pause, le Paris SG s'est finalement incliné 2-3.

Les mêmes qu'à Barcelone ?

Pour ce choc, Mauricio Pochettino devrait aligner un nouveau 4-2-3-1 et probablement les mêmes qu'en Catalogne. Keylor Navas est bien là et devrait être protégé par Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa. Idrissa Gueye et Leandro Paredes, qui ont excellé en Espagne, vont être reconduits. Kylian Mbappé à gauche, Moise Kean, à droite et Marco Verratti, en position de numéro 10, seront chargés de donner de bons ballons à Mauro Icardi.

En face, Niko Kovač va aligner une sorte de 5-4-1. Benjamin Lecomte sera le dernier rempart et devant lui cinq hommes. Sur les flans, Caio Henrique et Ruben Aguilar. On devrait retrouver Guillermo Maripan, Axel Disasi et Benoît Badiashile concernant l'axe central. Au milieu de terrain, Youssouf Fofana et Aurélien Tchouameni vont avoir du travail. Sur les ailes, on devrait voir Sofiane Diop et Kevin Volland quand Wissam Ben Yedder sera aligné en pointe. Attention spectacle !