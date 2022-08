Man City : la réaction d'Erling Haaland après le match face à West Ham

Après la victoire face à West Ham de Manchester City (0-2), Erling Haaland a réagi sur son premier match en Premier League. Au micro de Sky Sport, l'attaquant international norvégien de 22 ans (21 sélection/20 buts) a inscrit son premier doublé sous les couleurs des Skyblues. Interrogée sur sa performance, la nouvelle recrue de City a répondu de façon très spontanée : « C'était bien. [C'était] un bon début, il n'y a rien à dire à part ça et c'était 2-0. C'est bien d'avoir quelques minutes dans les jambes en début de saison et nous devons continuer. »

Jusque-là, le Cyborg est plutôt professionnel. Mais lorsqu'on lui demande pourquoi il n'a pas inscrit un triplé, il réagit de manière plus naturelle : « Oui. J'aurais dû être là [pour me connecter avec la croix d'Ilkay Gundogan]. C'est de la merde, mais c'est comme ça ! » Repris pour son langage, le jeune joueur se rattrape plus ou moins et poursuit en parlant football : « Oh merde, désolé. Il s'agit des connexions que nous établissons chaque jour à l'entraînement et à l'entraînement afin que nous nous améliorons et cela viendra. »