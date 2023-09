Liga : le FC Barcelone enrage contre l’arbitrage et le Real Madrid

La suite après cette publicité

Ce week-end, au Santiago Bernabéu, le Real Madrid a arraché la victoire face à Getafe (2-1). Malgré la domination des hommes de Carlo Ancelotti, les coéquipiers d’Eduardo Camavinga et Aurelien Tchouameni ont concédé l’ouverture du score avant de renverser la situation par l’intermédiaire d’un certain Jude Bellingham. De son côté, le FC Barcelone s’est également imposé, dans la douleur sur le même score, lors d’un match poussif sur la pelouse d’Osasuna avec deux réalisations signées Jules Koundé et Robert Lewandowski (2-1). Grâce à cette victoire, les Catalans ont d’ailleurs retrouvé le podium de la Liga avant la trêve internationale, à deux points du Real Madrid, solide leader du championnat espagnol.

Mais ce lundi, la presse ibérique nous apprend que le FC Barcelone est très préoccupé par les dernières décisions arbitrales qui sont considérées, en interne, comme clairement biaisées en faveur du Real Madrid et au détriment du club catalan, et ce malgré la présence de la VAR censée aider les officiels dans leurs prises de décisions. Les dirigeants barcelonais ont d’ailleurs décidé de faire la liste des erreurs commises par le corps arbitral depuis le début de la saison de Liga. Cette dernière comprend notamment sept décisions polémiques selon les Blaugranas dont quatre qui ont favorisé dans une certaine mesure le Real Madrid ainsi que trois autres qui ont été préjudiciables au FC Barcelone.

Pas de plainte formelle pour l’instant

En effet, selon AS, la liste regrouperait les différentes erreurs d’arbitrage, pro Real Madrid et anti FC Barcelone selon les Catalans, suivantes (avec le nom des officiels entre parenthèses) : lors de la première journée, penalty non sifflé contre Éder Militao et en faveur de l’Athletic Bilbao (Gil Manzano) tandis qu’un penalty contre Barcelone a été sifflé pour une main de Gavi face à Getafe (Soto Grado) ; durant la deuxième journée, une main de Jude Bellingham n’a pas été comptabilisée lors du match nul 1-1 à Almería (Sánchez Martínez) alors que deux penalties ont été oubliés pour le Barça, l’un pour Lamine et l’autre pour Lewandowski (Muñiz Ruiz) ; pour la troisième journée, un but a été refusé au Celta de Vigo pour une faute sur Kepa Arrizabalaga (Díaz de Mera) tandis que les Barcelonais ont encaissé un but sur hors-jeu face à Villarreal (Hernández Hernández) ; enfin lors de la quatrième et dernière journée, le but de Joselu en position de hors-jeu a été validé (Melero López).

La grosse préoccupation qui occupe actuellement les pensées des dirigeants du FC Barcelone concernant ces décisions vient notamment du fait que la VAR est intervenue pour chacune d’entre elles. Malgré cela, les Catalans se sont quand même sentis lésés. Néanmoins, dans le contexte actuel d’incertitude qui plane au-dessus de la Fédération espagnole de football (RFEF) après l’affaire Luis Rubiales depuis la victoire de l’Espagne lors de la dernière édition de la Coupe du Monde féminine, le FC Barcelone ne devrait pas formuler tout de suite une plainte formelle. Il se pourrait donc bien qu’il n’y ait pas de suite à cette liste rédigée par le club catalan. Malgré cela, la rivalité historique s’intensifie entre les deux plus grands clubs d’Espagne !