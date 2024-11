Atlético de Madrid : le probable futur club d’Antoine Griezmann est enfin connu

La bombe est tombée la semaine dernière. Radio Marca dévoilait ainsi qu’on était probablement face à la dernière saison d’Antoine Griezmann sous les couleurs de l’Atlético de Madrid. Toujours indiscutable du haut de ses 33 ans, Grizi vit ainsi sa last dance en Europe, puisqu’il devrait poursuivre sa carrière outre-Atlantique, en Major League Soccer.

Il était même question d’un possible départ lors du mois de janvier, afin qu’il puisse démarrer la saison 2025 de la MLS avec sa future franchise, dont l’identité n’est pas encore connue. Mais la tendance reste à un départ en fin de saison européenne. Ce dimanche, Relevo indique que la star des Colchoneros a bel et bien de fortes chances de partir.

Un joli challenge

Mieux, on apprend que le futur club d’Antoine Griezmann pourrait être le Los Angeles FC, club d’Olivier Giroud, Denis Bouanga et Hugo Lloris, mais aussi de Carlos Vela, son acolyte à la Real Sociedad et ami très proche. La franchise californienne, qualifiée pour les quarts de finale des playoffs de Major League Soccer, souhaite ainsi attirer le champion du monde 2018 dans ses rangs.

Auteur de 4 buts et 6 passes décisives en 17 rencontres avec les Colchoneros cette saison, le Français est sous contrat jusqu’en 2026. Il y a déjà eu quelques discussions informelles avec la direction madrilène pour une prolongation, mais Griezmann veut attendre 2025 avant de prendre une décision définitive. Mais la tendance est plutôt à un départ…