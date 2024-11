Atlético de Madrid : Antoine Griezmann va partir !

Fraîchement retraité du football de sélection, Antoine Griezmann peut désormais se concentrer à fond sur l’Atlético de Madrid, dont il est l’une des plus grosses stars, si ce n’est la plus grosse. Cette saison, Grizi est encore performant, avec 3 buts et 4 passes décisives en 13 rencontres de Liga, jouant un peu plus éloigné de la surface adverse que ces dernières saisons.

Après un petit coup de moins bien, les Madrilènes se sont relancés avec 3 succès de rang, et des prestations plutôt satisfaisantes du Mâconnais. En fin de contrat avec les Colchoneros en 2026, le joueur de 33 ans pourrait cependant être en train de vivre ses derniers mois sous la tunique rojiblanca. Effectivement, selon les informations de Marca, son avenir va s’écrire loin du Metropolitano.

Un départ plus tôt que prévu ?

Le journal madrilène explique ainsi que Griezmann va partir en fin de saison. Et il devrait rejoindre la Major League Soccer. Le média ne dévoile pas le nom de sa future franchise, mais rajoute même qu’un départ dès le mois de janvier est possible. Ce qui permettrait au Français de démarrer la saison avec sa nouvelle équipe, puisque la MLS commence en mars. Mais la tendance reste tout de même à un départ en fin de saison.

Une information qui n’est pas forcément surprenante, puisque le principal concerné a déjà avoué, à plusieurs reprises, être séduit par l’idée de jouer dans la ligue nord-américaine. Grand fan de culture américaine, de NFL et de NBA, Griezmann a donc de fortes chances de rejoindre très rapidement Hugo Lloris, Olivier Giroud, Lionel Messi, Luis Suarez et Riqui Puig en Major League Soccer…