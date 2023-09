Tottenham réagit aux insultes racistes à l’encontre du gardien de Sheffield

Samedi, Tottenham s’est sorti du piège face à Sheffield en s’imposant miraculeusement dans le temps additionnel (2-1). Une victoire importante à l’arrachée qui place les Spurs juste derrière Manchester City en Premier League. Mais après la rencontre, le gardien de but du club promu, Wes Foderingham, a été victime d’insultes racistes et de nombreuses menaces qui viennent gâcher la fête pour les Londoniens.

La suite après cette publicité

Sur X (ancien Twitter), le club d’Ange Postecoglou a tenu a communiquer son soutien envers le portier des Blades : «Nous sommes dégoûtés d’entendre des messages racistes, injurieux et menaçants envoyés à Wes Foderingham suite au match d’hier. Le Club s’oppose fermement à toute forme de discrimination et coopérera pleinement avec Sheffield United et les organismes concernés dans leurs enquêtes. Nous n’hésiterons pas à prendre les mesures les plus sévères possibles, y compris l’interdiction de clubs, contre tout soi-disant supporter reconnu responsable.»