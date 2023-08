PSG : l’influence de Jorge Mendes pose question

L’influence des agents sur les clubs est un vaste thème que chacun peut aborder par un versant différent. Une chose est certaine, à la fin du mercato, certains représentants ont gagné plus d’argent que les autres. Et il est difficile de s’empêcher de penser que les liens étroits entre agents et directeurs sportifs n’y sont pour rien… Du côté du PSG, voilà désormais deux saisons que Jorge Mendes use d’une influence certaine.

Il suffit de voir les joueurs présents dans l’effectif pour lesquels il a joué un rôle. Les derniers en date se nomment Manuel Ugarte (Jorge Mendes avait le mandat du club et du joueur) et Gonçalo Ramos, que le PSG s’apprête à recruter en déboursant 80 M€. Mais on se rappelle qu’il était déjà impliqué dans les venues de Carlos Soler, de Vitinha, de Fabian Ruiz, de Renato Sanches, de Marco Asensio, de Cher Ndour, de Kang-In Lee mais aussi dans le sens des départs, avec ceux de Sarabia à Wolverhampton ou le prêt de Keylor Navas à Nottingham Forest. Il est également présent dans le dossier Barcola, toujours étudié par le PSG. Aucun agent n’a placé autant de joueurs au PSG que lui.

Les joueurs aussi se questionnent

Comme souvent, lorsqu’un agent dispose d’autant de joueurs, et donc d’influence, cela fait grincer des dents en interne. Surtout au Paris Saint-Germain, où rien n’est simple, de par la composition de l’organigramme. Luis Campos n’est ainsi pas toujours sur la même longueur d’ondes que sa direction, lorsqu’il s’agit de parler mercato. L’exemple récent de Gonçalo Ramos est symptomatique. Luis Campos avait ciblé le joueur, sous l’oeil approbateur de Jorge Mendes, alors que ce n’était pas partagé en plus haut lieu.

Luis Campos n’hésite pas non plus à vanter les mérites de son compatriote aux jeunes éléments du PSG et certains ont sauté le pas. A l’image d’El Chadaille Bitshiabu, qui avait rejoint Jorge Mendes en avril 2023, et qui a été depuis transféré au RB Leipzig. Forcément, cela se remarque, et cela gêne même en plus haut lieu. Quant aux joueurs de l’effectif, ils commentent entre eux le recrutement effectué, et s’étonnent parfois de certains choix. Le dossier Gonçalo Ramos sera-t-il celui de trop pour le tandem Campos-Mendes ?