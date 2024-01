Amicaux : l’Algérie étrille le Burundi juste avant la CAN

Derniers préparatifs pour l’Algérie ce mardi à six jours de leur entrée en lice à la CAN 2023. Opposés au Burundi, les Fennecs étaient alignés dans un 4-3-3 qui faisait office d’équipe-type marquée par un entrejeu Bennacer-Bentaleb-Chaïbi et les titularisations de Youcef Belaïli et Baghdad Bounedjah sur le front de l’attaque. C’est d’ailleurs l’attaquant d’Al-Sadd qui a ouvert le score en faveur des Fennecs dès les premiers instants de la rencontre (1-0, 2e).

Riyad Mahrez (2-0, 39e), Islam Slimani (3-0, 88e) et Mohamed Amoura (4-0, 90+4e) ont entériné le succès large des leurs à l’issue d’une rencontre qui n’a été diffusée nulle part, à l’instar du succès face au Togo quatre jours plus tôt. Avec ces deux larges succès, sans blessures et sans encaisser de buts, les ouailles de Djamel Belmadi sont plus que jamais prêtes pour la CAN !