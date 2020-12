AC Milan : Stefano Pioli et l'effet Zlatan Ibrahimovic

En s’imposant (3-2) face à la Lazio avant les fêtes, l’AC Milan a conclu sa première partie de saison en tête du classement de Serie A. Une première place que le club doit en grande partie à son homme fort, Zlatan Ibrahimovic. Auteur de 10 buts et 1 passe décisive en 6 matches disputés en championnat, le fantasque attaquant suédois n’a toutefois plus refoulé les pelouses de Serie A depuis le 22 novembre dernier et une victoire sur la pelouse du Napoli. Et alors que l’on pouvait imaginer les Milanais sombrer petit à petit sans leur meilleur buteur, il en a été tout autre puisque les Rossonero l’ont emporté à quatre reprises lors des six dernières journées. Une absence qui selon Stefano Pioli n’en est pas vraiment une. «Je n'ai jamais rencontré un joueur aussi intelligent et sympathique. Ce sont des moments comme ça, il reviendra et jouera plus qu'avant. Mais sa présence est déjà fondamentale, il sait comment entraîner et stimuler ses coéquipiers», confie-t-il avant d’évoquer une petite anecdote "zlatanesque".

«Ce n'est pas vraiment difficile. Parce que nous sommes tous deux directs, nous ne nous cachons pas, pour le meilleur ou pour le pire. On s'est aussi dit des choses négatives, ça arrive, c'est normal, c'est la dynamique logique d'une équipe. Une fois, il est venu dans mon bureau et a dit : "Coach, je parle aujourd'hui. Je suis resté là et j'ai écouté. Le lendemain, j'ai parlé. C'est ainsi que cela fonctionne. Il faut comprendre les situations, les gens et les moments», a ainsi indiqué l'entraîneur milanais au cours d'un entretien accordé au Corriere dello Sera.