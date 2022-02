Comme nous vous l'avions révélé il y a deux semaines, Amir Abdou n'est plus le sélectionneur des Comores. C'est ce qu'a annoncé la Fédération de Football des Comores sur ses réseaux sociaux après une vidéoconférence entre le principal concerné et les dirigeants de l'instance fédérale. Le technicien de 49 quitte donc les Cœlacanthes après plus de 8 ans de bons et loyaux services, les qualifiant notamment pour la première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire.

«Celui qui est affectueusement appelé coach Amir a réussi à faire participer les Comores à une phase finale de compétition internationale après 4 tentatives. Son parcours a été couronné d'une qualification en huitième de finale lors de la 33ème édition de la compétition la plus prestigieuse du continent des hommes à la peau brûlée», peut-on lire dans le communiqué de la FFC.