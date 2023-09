Serie A : Bologne renverse Cagliari et se relance, l’Udinese piétine contre Frosinone

La troisième journée de Serie A se poursuivait ce samedi avec deux confrontations entre équipes mal classées du championnat italien. Après un début de saison compliqué avec un match nul et une défaite, Bologne recevait Cagliari pour se relancer. Après avoir concédé l’ouverture du score par l’intermédiaire de Zito Luvumbo (22e, 0-1), les joueurs de Thiago Motta égalisaient et renversaient la situation grâce à Joshua Zirkzee (59e, 1-1) et Giovanni Fabbian (89e, 2-1).

Grâce à cette première victoire de la saison, Bologne retrouve provisoirement la première partie de tableau de Serie A. Dans l’autre rencontre de cette soirée, l’Udinese recevait Frosinone. Malgré un match animé, les deux rencontres n’arrivaient pas à se départager et se quittaient sur un score nul et vierge (0-0). Après ce nouveau résultat décevant, les coéquipiers de Florian Thauvin restent dans les profondeurs du championnat italien.