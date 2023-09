OM : l’étonnante manie de Gennaro Gattuso à l’entraînement

La suite après cette publicité

Arrivé au débotté pour prendre la succession de Marcelino sur le banc de l’OM, Gennaro Gattuso a dirigé cette semaine ses premières séances d’entraînement en marge du déplacement à Monaco ce samedi (21h00). Dans son édition du jour, le journal L’Équipe rapporte que le technicien italien a d’ailleurs vite imposé sa patte par son exigence et son intensité.

Au point de… frapper ses joueurs. Très tactile et démonstratif, le champion du monde 2006 aurait en effet l’habitude de donner des coups de poing à ses hommes, une certaine façon de les encourager et de les féliciter. Rien de bien méchant, donc, puisque les joueurs se seraient amusés de ce style plus «animal», preuve de l’investissement affiché par Gattuso dans sa nouvelle mission.

