Le PSG va mettre un coup de pression à Gianluigi Donnarumma

La suite après cette publicité

Lorsque Gigio Donnarumma a débarqué à Paris, le club de la capitale s’est assuré d’avoir un bon gardien pour la prochaine décennie, voire plus. Mis en concurrence avec Keylor Navas avant de s’emparer définitivement du rôle de numéro 1, l’Italien ne convainc encore pas totalement les fans. Il est encore coupables sur certaines actions récentes, et affiche quelques lacunes, dans le jeu au pied notamment, avec ce fameux match à Madrid il y a un peu plus d’un an qui reste dans les mémoires.

Et comme l’indique le quotidien L’Equipe dans son édition du jour, le portier transalpin est aussi dans le viseur des dirigeants. Ces derniers partagent les mêmes inquiétudes et les mêmes constats que bon nombre de supporters. S’ils se disent confiants sur les qualités du joueur formé à l’AC Milan, et n’ont pas de doutes sur son talent, il y a quand même quelques critiques.

À lire

PSG - OL : les compositions probables

Il devra faire mieux

Le journal explique qu’en interne, c’est même de la déception qui transparait lorsqu’il est question de l’Italien. La direction est même parfois un peu sceptique, à cause de son manque de régularité et des prestations pas forcément à la hauteur de ses qualités intrinsèques. Des soucis qui ont aussi été remarqués par ses partenaires. Clairement, la direction du PSG en attend plus.

La suite après cette publicité

Son avenir à Paris n’est pas remis en question, et il n’est pas question nonplus de lui mettre un concurrent dans les pattes. En revanche, le journal indique que Luis Campos échangera sûrement avec Donnarumma pendant la préparation de l’été, lui faisant savoir qu’il devra faire mieux pour écarter tous les doutes qui existent autour de lui.

Pour ce match PSG - OL, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un triplé de Kylian Mbappé (cotée à 10) pour tenter de remporter 100€.